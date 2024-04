Stasera in tv su Rai1 in onda “Ti odio, anzi no, ti amo!”: trama, cast e curiosità sulla commedia romantica

"Ti odio, anzi no, ti amo!" (The Hating Game) è il film che andrà in onda stasera in tv, 2 aprile 2024, dalle 21.25 da Rai 1. La commedia romantica del 2021 diretta da Peter Hutchings, basata sul romanzo omonimo di Sally Thorne e con Lucy Hale e Austin Stowell nei ruoli principali.

Ti odio anzi no ti amo, stasera in tv

Lucy Hutton, una giovane donna ambiziosa, è in feroce competizione contro Joshua Templeton, entrambi in corsa per ottenere una grande promozione presso la casa editrice Bexley & Gamin.

Il cast

Lucy Hale – Lucy Hutton

Austin Stowell – Joshua “Josh” Templeman

Damon Daunno – Danny

Nicholas Baroudi – Patrick “Pat” Templeman

Corbin Bernsen – Richard Bexley

Sakina Jaffrey – Helene

Tania Asnes – Annabelle

Yasha Jackson – Julie

Brock Yurich – Mack

Kathryn Boswell – Mindy

Le curiosità sul film

Il film è basato sul libro bestseller di Sally Thorne "The Hating Game", edito in Italia nel 2016 da Harper Collins nel 2016 con il titolo "Ti odio, anzi no, ti amo!". Romanzo d'esordio della scrittrice australiana, è stato pubblicato in oltre 25 paesi del mondo ed è stato nominato tra i 20 migliori romanzi rosa del 2016 dal Washington Post. Le riprese del film si sono svolte tra i mesi di novembre e dicembre 2020 a New York. Inizialmente, per il ruolo di Joshua era stato scelto Robbie Amell ma per un conflitto di impegni, l'attore ha dovuto rinunciare e la parte è andata a Austin Stowell.Le musiche originali del film sono del compositore Spencer David Hutchings (Le reiette, Alla fine ci sei tu, Unintended, Intermate).