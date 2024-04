Loredana Bertè a Belve, la confessione: «Sono casta da oltre dieci anni. Mi sono data parecchio nella vita, adesso mi riposo»

«Mi sono data parecchio, adesso mi riposo. Sono casta da oltre dieci anni». Loredana Bertè si racconta nella prima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani pronto a tornare stasera in tv, martedì 2 aprile, alle 21.20 su Rai2. La rocker ha parlato della sua vita, dalla carriera agli amori, senza filtri.

Loredana Bertè stasera a Belve

«Sono sempre stata etero, purtroppo, ma sono arrivata a un’età in cui non me ne frega più niente di niente. Sono bella casta da qualche anno». Un cambio di rotta per la 73enne che ha avuto un'intensa vita sentimentale.

In passato la Bertè è stata legata ad Adriano Panatta, Red Canzian e al tennista svedese Bjorn Borg con cui è stata anche sposata.La 73enne aprirà il ciclo, di cinque puntate, delle interviste irriverenti di Francesca Fagnani, assieme a lei stasera sullo sgomodo sgabello di Belve siederanno anche Matteo Salvini e Carla Bruni. Dopo il ricovero in urgenza in ospedale la cantante si è raccontata parlando di temi molto forti.

L'intervista in anteprima

Stralci dell'intervista che andrà in onda stasera in tv, sono stati postati sui social.