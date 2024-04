Carla Bruni a Belve, chi è? Età, i 2 figli (di due padri diversi), le dipendenze, la vita privata, il padre biologico, il castello (di famiglia) e il tumore

Ha parlato di problemi di dipenze nella sua intervista a Belve Carla Bruni. Il "faccia a faccia" tra l'ex modella e Francesca Fagnani verrà mandato in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai2, in attesa di ascoltare l'intervista scopriamo qualcosa in più sull'ex Première dame di Francia.

Carla Bruni, età e famiglia

Carla Bruni nasce a Torino, il 23 dicembre del 1967, quindi ha 56 anni.

Nel 2007, Carla scopre di avere un altro padre biologico, l’imprenditore Torinese Maurizio Remmert, e di conseguenza anche un’altra sorella, Consuelo Remmert, con cui intrattiene ancora oggi ottimi rapporti.

La carriera

Da Christian Dior a Karl Lagerfeld, da Chanel e Versace non c'è uno stilista che non la scelga come indossatrisce. Verso la fine degli anni Novanta è una delle modelle più pagate al mondo. Negli anni Duemila abbandona la moda, per concentrarsi sui figli e sulla carriera da cantante. Ma nel 2017 torna sulle passerelle per rendere omaggio a Gianni Versace a vent’anni dalla sua scomparsa. Insieme a lei, le celebri colleghe Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Helena Christensen.

Vita privata

Sono gli anni della moda quella in cui anche la vita privata di Carla si arricchisce di conoscenze importanti. Inizia a girare per il mondo e a frequentare personggi importanti, come Mick Jagger (che nel frattempo era sposato con Jerry Hall), Eric Clapton e Donald Trump. Frequenta lo scrittore Jean-Paul Enthoven di cui conosce il figlio, Raphäel, e se ne innamora. Nel 2001 avrà da lui un figlio, Aurélien Enthoven. Sempre nel 2007 incontra quello che diventerà suo marito, Nicolas Sarkozy. È stata anche una delle premières dames più eleganti dell'Eliseo, al fianco dell'ex presidente Nicolas Sarkozy, suo marito dal 2008. La coppia è estremamente affiatata, nonostante le malelingue non scommettessero sulla tenuta del rapporto soprattutto dopo l'uscita di scena del politico repubblicano e i suoi guai giudiziari. Ma Carlà (da leggere alla francese con accento sull'ultima a) e Nicolas continuano più forti di tutto. Insieme hanno una figlia, Giulia, nata nel 2011. loro amore è sempre stato forte, indistruttibile, estremamente profondo, al punto che Carla decide di rimanere al fianco del suo amato Nicolas in ogni momento, anche il più critico. Nel 2014, infatti, Nicolas Sarkozy era finito al centro di alcune indagini legate a intercettazioni e corruzione, ultimate nel 2021 con la sua condanna a quattro anni di reclusione. Carla Bruni ha risposto pubblicando sui social una foto insieme a suo marito e una didascalia piuttosto eloquente, con cui lo sostiene e spera che la giustizia faccia il suo corso liberandolo così da ogni accusa (a suo dire) infondata.

I figli

Aurelién Enthoven è nato nel 2001 dalla relazione di Carla Bruni e il filosofo Raphael Enthoven, che agli inizi del terzo millennio fece sognare di glamour la gauche francese dopo aver creato uno degli intrecci gossip più memorabili di Francia. La relazione tra i suoi genitori non dura a lungo e quando il bambino ha 6 anni, viene resa pubblica la storia tra Carla Bruni e il presidente Nicolas Sarkozy, da poco separato dalla moglie Cécilia Attias. Con un amico apre il canale YouTube Motorsport Gigantoraptor, che unisce le passioni dei due ragazzini (fossili e dinosauri per lui, macchine per l'amico), e in breve raggiunge 20mila appassionati, con video pieni di ironia e grafiche divertenti che rendono accessibili i temi anche ai suoi coetanei. I testi glieli corregge papà Raphael, ma il magnetismo davanti alla telecamera è tutto di Aurelién, che a 16 anni è una vera star dei social. E sarà lo stesso magnetismo a portarlo sulle passerelle qualche anno dopo, nel 2022, Aurelién Enthoven modello per Versace e Saint Laurent segue idealmente le falcate di mamma Carlà.

La secondogenita della Bruni, Giulia Sarkozy, è nata da matrimonio con Nicolas Sarkozy. Ancora minorenne, viene tenuta lontano dal gossip e dalle luci dei riflettori. Sono rari gli scatti che la ritraggono insieme alla madre sui social, ma molti ipotizzano che possa ripercorrere le stesse orme di Carla nel mondo della moda.

La passione per la musica e Instagram

Dopo la brillante carriera da modella negli Anni 2000 Bruni si dedica alla musica e nel 2002 pubblica il suo album d’esordio, Quelqu’un m’a dit, una raccolta di 12 brani in cui canta in francese. In seguito lavora ai dischi No Promises e Comme si de rien n’était, è protagonista del documentario Somebody Told Me About… Carla Bruni e recita nel film di Woody Allen Midnight in Paris. Tra i lavori più recenti della modella c’è l’album del 2020 Carla Bruni mentre nel 2023 racconta il Festival di Venezia nel documentario La parte del Leone di Rai Cultura. Ora il nuovo progetto. Michele Bravi torna con un duetto speciale insieme a Carla Bruni dal titolo 'Malumore francesè, terzo estratto dal nuovo album 'Tu cosa vedi quando chiudi gli occhì (Emi Records Italy/Universal Music Group) in uscita il 12 aprile.

Il tumore

Carla Bruni, lo scorso anno nel mese rosa di ottobre dedicato alla prevenzione dei tumori al seno, ha fatto un'importante rivelazione ai suoi follower sulle reti social: quattro anni fa anche la diva è stata colpita dal cancro di cui soffrono tante donne. La sua testimonianza è stata significativa in quanto ha insistito sull'importanza dei controlli per evitare una diagnosi tardiva della malattia. Grazie appunto alla prevenzione e ad una diagnosi precoce, Bruni ha raccontato di aver potuto effettuare tutte le cure quando il tumore non era ancora aggressivo ed oggi sembra averlo sconfitto. uattro anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore. Ma ho avuto fortuna: il mio cancro non era ancora aggressivo. Perché questo cancro non era aggressivo? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo... Infatti ogni anno, nella stessa data, faccio una mammografia. Se non avessi fatto questa mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro».

La villa di famiglia

La cantautrice, attrice e supermodella italiana naturalizzata francese, ex Première dame di Francia, Carla Bruni ha condiviso sui social network alcuni scatti della sua magnifica villa che si trova fra colline e mare nel Var, in Provenza-Costa Azzurra. Anche la rivista AD ha pubblicato poche ore fa alcune immagini del suo castello favoloso che si staglia sulla scogliera a Cap Nègre. La tenuta si chiama Château Faraghi ed è una villa meravigliosa. A pochi metri di distanza dall'abitazione, sorge una spiaggia rinomata per la sua sabbia finissima e di colore rosa. La tenuta privata, chiusa al pubblico, è quella in cui la famiglia di Carla Bruni possiede un castello caratterizzato da due torrette. Si chiama Domaine du Cap Nègre, anche detto Château Faraghi.