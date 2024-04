Un posto al sole, le anticipazioni di stasera (martedì 2 aprile): Michele vuole fare chiarezza con Silvia

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 2 aprile. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Belve, stasera in tv tornano le interviste di Francesca Fagnani: Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè, ospiti, novità e anticipazioni

Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera

Michele vuole fare chiarezza sul rapporto con Silvia. Il Saviani vorrà sapere cosa sia accaduto e cosa significhi questo inaspettato riavvicinamento. La Graziani invece, sentendosi in colpa per Giancarlo, invece, non vuole assolutamente parlare di quanto è accaduto.

Endless Love, le anticipazioni di oggi (martedì 2 aprile): Kemal infuriato con Zeynep

Intanto Alberto teme che Clara abbia deciso di non tenere il bambino e sarà pronto a tornare all’attacco con lei.