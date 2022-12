Il primo Natale, stasera in tv 21 dicembre su Canale 5 la commedia di Ficarra e Picone: trama e cast

Stasera in tv, mercoledì 21 dicembre, su Canale 5 alle 21.20 andrà in onda “Il primo Natale” film del 2019 scritto, diretto e interpretato da Ficarra e Picone.

Partendo da un canovaccio che può ricordare quello di “Non ci resta che piangere”, la pellicola porta i due protagonisti nella Palestina dell’anno 0. Dovranno fare i conti con un corso degli eventi che potrebbe tradire la Storia.

Il primo Natale, stasera in tv: la trama

Il Primo Natale, settimo film di Ficarra e Picone, vede protagonisti Salvo e Valentino in due vesti completamente contrapposte: ladro il primo, sacerdote il secondo. Il palermitano Salvo è un ladro di sacre reliquie, ma non è affatto credente e vede nei suoi santi furti solo un'occasione di arricchimento. Valentino è un prete che esercita nel paesino siculo ed è fortemente affascinato dal presepe e dall'incanto che la sacra composizione suscita nei fedeli, tanto da realizzarne uno vivente nella sua parrocchia con una statua al posto di Gesù Bambino. Quando Salvo, mosso dal clamore suscitato dall'iniziativa di don Valentino, decide di rubare la statua, non si aspetta che il suo mondo ateo e quello cristiano si scontreranno in pieno. I due si ritroveranno catapultati indietro nel tempo nella Palestina di oltre duemila anni fa, fino all'epoca, appunto, del primo Natale. Mentre si mettono alla ricerca di Giuseppe e Maria per fare in modo che la venuta al mondo di Gesù vada secondo la tradizione, Re Erode (Massimo Popolizio), intimorito dalla prossima nascita di quello che è stato definito il "Re dei Re", è sulle loro tracce. Questo viaggio fantastico e inaspettato si trasformerà in una vera e propria missione: salvare la vita a Gesù, ma sarà anche un'occasione per scoprire se stessi.

Il cast

La regia è di Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Protagonisti principali sono Salvo e Valentino interpretati rispettivamente da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Nel cast anche Massimo Popolizio nel ruolo di Erode. Le riprese si sono svolte in Marocco, in particolare a Ouarzazatee zone limitrofe. La produzione è della Tramp Ltd. in collaborazione con Medusa Film e Banca Sella. Il film è stato venduto anche oltreconfine con il titolo internazionale Once Upon a Time in Bethlehem.