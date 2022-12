Soliti Ignoti, le sorelle Maria Vittoria e Benedetta Balllirano sbancano: vinti 188mila euro

ANCONA- Hanno tenuto gran parte degli anconetani attaccati allo schermo a tifare per loro. Sono le sorelle Maria Vittoria e Benedetta Ballirano, doriche doc rispettivamente classe 1996 e 2000, che stasera (19 dicembre) hanno partecipato ai "Soliti Ignoti", lo show di Amadeus in onda su Rai Uno e tra i più seguiti in assoluto dagli italiani.

Il parente misterioso

Con simpatia e coraggio hanno giocato con sicurezza per tutta la gara rischiando anche il "raddoppio" in termini di montepremi. Nelle regole del gioco all'identità ignote sono corrispondenti determinati premi. I concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni "ignoto" alla persona giusta. Con palpitazione, con un bottino potenziale di 188mila euro, hanno trionfato. Per la gioia della loro città.