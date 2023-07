Stasera in tv, film e i programmi 18 luglio: Battiti Live, Paolo Borsellino, In onda estate, Modalità aereo

Stasera in tv, martedì 18 luglio, cosa c'è da vedere. Una panoramica dei programmi in onda stasera sui canali in chiaro. Da Mediaset a Rai e La7, ecco cosa scegliere.

"Un cuore due destini", ore 21.25 su Rai 1

La miniserie thriller franco-belga "Un cuore due destini" sta per rivelare tutti i suoi segreti, con la terza e ultima puntata in onda questa sera in prima serata su Rai 1. Diretta da Frank Van Passel, la serie affronta temi come la donazione di organi, l'adozione o la violenza contro le donne. Ma anche l’identità e l’importanza dei legami familiari.

In questo ultimo appuntamento Florence arriva ad Anversa, in cerca della propria figlia, Zoé che, sola in una città a lei sconosciuta e non sapendo a chi rivolgersi, chiede aiuto a Julia Van Loon.

Ma la donna è la madre biologica di Ana, la donatrice del cuore di Florence. Nel cast: Claire Keim, Kevin Janssens, Pierre-François Martin-Laval, Lynn Van Royen, Jessyrielle Massengo, Boris Van Severen.

"Modalità aereo", ore 21.20 su Rai 2

Lillo Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti sono gli interpreti del film di Fausto Brizzi “Modalità aereo”, in onda in prima serata su Rai 2.

Quanti problemi può causare la perdita di uno smartphone? Parecchi, specialmente se finisce nelle mani sbagliate. Lo sa bene Diego Gardini, un ricco imprenditore a capo di un'azienda vinicola molto prestigiosa, ma poco curante del bene altrui. Un giorno, prima di imbarcarsi per un volo diretto a Sidney, per una trasferta di lavoro, incontra nel bagno dell'aeroporto Ivano e Sabino, due addetti alle pulizie che lo riconoscono e lo importunano per fare un selfie. Diego li caccia via con arroganza e minaccia di farli licenziare, ma uscendo lascia inavvertitamente il cellulare in bagno. I due inservienti intravedendo la possibilità di vendicarsi per il trattamento subito, quindi si appropriano del dispositivo e approfittano della lunga durata del volo diretto a Sidney per rubargli denaro e rovinargli la reputazione. Una volta atterrato in Australia, Diego scopre di essere vittima di ritorsione e prova ad arginare la valanga di problemi scaturiti dall’incauta perdita dello smartphone.

“Filorosso”, ore 21.20 su Rai 3

Terzo appuntamento con con “Filorosso”, il talk show estivo di Rai 3 che sostituisce "Cartabianca". Manuela Moreno racconta l’estate del nostro Paese davanti alle sfide economiche e sociali, ai grandi appuntamenti culturali, agli scenari internazionali. Ospiti italiani e stranieri, reportage dall’Italia e dall’estero, per snodare un racconto che intreccerà informazione, Storia e storie.

"Delitti ai Caraibi", ore 21.25 e 22.30 su Rete 4

In prima serata su Rete 4 nuovo doppio appuntamento con la prima stagione della serie «Delitti ai Caraibi» poliziesco ambientato nelle Antille francesi. Ideata da Denis Thybaud per France 2, la serie vede protagonista la comandante della Police Nationale, Mélissa Sainte-Rose: originaria della Martinica, l’investigatrice viene trasferita dalla Francia continentale a Fort-de-France, dove arriva con i due figli adolescenti.

Nel primo dei due episodi trasmessi, "Doppia vita" (stagione 1 episodio 5), accade che alla vigilia di Natale Marvin Sandiaye venga ucciso lungo la strada che porta all’Anse Caffard. Melissa e Gaelle indagano sul caso e scoprono che la vittima aveva una doppia vita. Forse è per questo che è stato ucciso?

Nel secondo episodio della serata, "Delitto al giardino botanico" (stagione 1 episodio 6), un botanico viene ritrovato nel giardino tropicale di Balata, completamente carbonizzato. Nella schiena della vittima l'assassino ha anche conficcata un'ascia. Per Melissa e Gaelle non sarà un caso semplice da risolvere.

"Paolo Borsellino", ore 21.25 su Canale 5

In onda in prima serata su Canale 5 la miniserie di genere biografico "Paolo Borsellino", diretta nel 2004 da Gianluca Maria Tavarelli. Ambientata a Palermo, dal 1980 al 1992, narra la storia del pool antimafia dei giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, i quali, sotto la guida di Rocco Chinnici prima, e del giudice Antonino Caponnetto poi, sono impegnati nella disperata guerra contro la mafia siciliana. Nel cast Giorgio Tirabassi, Ennio Fantastichini, Giulia Michelini, Elio Germano, Ninni Bruschetta, Claudio Gioè.

"Radio Norba Cornetto Battiti Live”, oree 21.20 su Italia 1

In prima serata su Italia 1 torna “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, il festival musicale più seguito dell’estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio.



In questa terza serata si alterneranno sul palco: Tananai, Fedez, Annalisa, Articolo 31, Boomdabash, Fred De Palma, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Guè, Gabry Ponte, Colapesce Dimartino, Ariete, Francesco Gabbani, Benji & Finley, Aiello, Ofenbach & Svea, Clara, Alvaro De Luna, Aaron, LDA, Cioffi, Caffelatte e Haiducii.



I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa tappa Achille Lauro e Rose Villain da Barletta e Rosa Chemical da Massafra.

"In Onda - estate", ore 20.35 su La7

In prima serata su La7 spazio a "In Onda - estate", consueto approfondimento serale dei temi di attualità del giorno con Marianna Aprile e Luca Telese, ormai giunto alla 21esima edizione.