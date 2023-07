Fiorello, «VivaRai2!» saluta via Asiago: incognite sul futuro della trasmissione

Incognite sul futuro di Fiorello e della sua trasmissione «VivaRai2!». Lo show man ha dichiarato: «Se la trasmissione si farà, non sarà in via Asiago». Nelle ultime ore, la tv di Stato ha spiegato in una nota il proprio punto di vista: «Questa mattina abbiamo letto ricostruzioni molto fantasiose in merito alla querele dei residenti di via Asiago nei confronti di Viva Rai2!. Non abbiamo mai pensato di incontrare singolarmente i residenti, così come non abbiamo mai previsto alcun tipo di indennizzo. Non ci prestiamo a queste strumentalizzazioni».

Fiorello: «Viva Rai2! trasloca da via Asiago, se si farà». Le proteste dei residenti. La Rai: «Non risarciremo nessuno». Cosa succede