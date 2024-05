Bridgerton, uscita la terza stagione: disponibili i primi 4 episodi. Cast, dove vederlo e anticipazioni

L'attesa è finita. Da oggi 16 maggio alle 9 (ora italiana) è tornato su Netflix con la terza stagione la serie cult "Bridgerton". Basata, come le precedenti due, sulla saga bestseller Romancing Mister Bridgerton della Jane Austin di New York Julia Quinn, sarà divisa in due parti: una dal primo al quarto episodio, e la seconda dal quinto all'ottavo, disponibile dal 13 giugno 2024.

Protagonista assoluto è l'amore passionale tra Penelope Featherington, interpretata dall'attrice irlandese Nicola Coughlan, e l'attore Luke Newton nei panni di Colin Bridgerton, invece Lady Whistledown (alter ego di Penelope) si addentrerà di nuovo nelle intricate vicende dell'alta società londinese. «Anche il fiore più timido prima o poi sboccia». È la frase chiave del trailer della terza stagione, uscita a due anni dall'ultima e ambientata nel mondo sensuale, passionale e competitivo della società londinese dell'epoca della Reggenza.

Dove eravamo rimasti

Lord Anthony nella seconda stagione dopo un difficile corteggiamento sposa Kate Sharma. Dopo che Eloise non ha voluto trovare marito, Violet Bridgerton presenta alla Regina la sua sesta figlia, Francesca, una fanciulla dalle mie qualità, ma solitaria, che punta al matrimonio per evadere dalla caotica casa paterna. Intanto, la vera protagonista della terza stagione, Penelope, è ancora single, mentre le sue sorelle sono infelicemente sposate e cercano di concepire un erede al titolo del loro padre defunto.

La trama

La terza stagione firmata Shondaland e con la nuova produttrice creativa Jess Brownell, torna con Penelope Featherington (Nicola Coughlan) che dopo aver sentito le parole offensive di Colin Bridgerton (Luke Newton) riferite a lei ha messo un punto alla sua cotta per lui. Penelope, però ha deciso che è ora di sposarsi con un uomo che le consenta di continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle.

Ma l'insicurezza non l'aiuta e il progetto fallisce.

Nel frattempo Colin è tornato dai suoi viaggi estivi e ha cambiato sia aspetto che atteggiamento: è diventato più sfacciato, ma è dispiaciuto che il rapporto con Penelope, l'unica che lo stima per com'è realmente, è peggiorato. Per ricucire i rapporti allora Colin si offre di aiutarla a trovare marito. Ma dato che Penelope grazie ai consigli dell'amico riesce a fare colpo, Colin è costretto a chiedersi se prova qualcosa per lei.

Penelope in più rompe con Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amica. Inoltre la sua presenza sempre maggiore nell'alta società le rende ancora più difficile nascondere il suo alter ego di Lady Whistledown.

Il cast: tra vecchi e nuovi personaggi

Tra i nuovi volti ci sarano James Phoon nel ruolo di Harry Dankworth, il classico "bello, ma scemo". Sam Phillips nei panni di Lord Debling, un simpatico signore con interessi eccentrici e con i soldi per poter coltivare le sue passioni.

Daniel Francis che interpreta Marcus Anderson, un uomo carismatico che porta luce ovunque vada, nessuna donna riesce a non guardarlo, cosa che fa infuriare gli altri uomini.

Gli altri membri del cast saranno Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Luke Newton (Colin Bridgerton), Claudia Jesse (Eloise Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Golda Rosheuvel (Regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Sharma), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Calam Lynch (Theo Sharpe), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Rupert Young (Jack), Julie Andrews (Lady Whistledown), Hugh Sachs (Brimsley), Emma Naomi (Alice Mondrich), Kathryn Drysdale (Genevieve Delacroix), Sam Phillips (Lord Debling).

Francesca Bridgerton nella terza stagione avrà un nuovo volto: non sarà più interpretata da Ruby Stokes ma da Hannah Dodd. Addio, invece, a Phoebe Dynevor, la protagonista della prima stagione che nella terza non ci sarà più.