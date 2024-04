Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (5 aprile): il nuovo piano di Marina per mettersi in salvo

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 4 aprile. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: vince (ma non convince) Gabriel Garko, malino il film di Rai 1. Bene Formigli e Del Debbio

Le anticipazioni

Marina sta iniziando a pensare che l'unico modo per liberarsi del problema Ida-Diego sia ricucire il suo rapporto con il Giordano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cosa però non piacerà a Roberto, ancora piuttosto infastidito dal comportamento del ragazzo, che ha rischiato più volte di rovinare tutto, e chiederà alla moglie di smetterla e di tornare al loro piano. Nel frattempo Nunzio, con Rossella di nuovo a Napoli, cercherà di calmarsi e vorrà trovare sostegno in un'amica, ma un incontro imprevisto gli farà tornare alla mente un ricordo molto poco gradito. Intanto Silvia continuerà a soffocare i suoi sentimenti, ma fino a quando riuscirà a negare il suo amore per Michele? Tornata da Barcellona, Rossella dovrà prendere coraggio e affrontare la sua nuova vita, cambiata dopo la fuga dall'altare. La dottoressa sa che al suo ritorno in ospedale le cose non saranno facili e che dovrà di nuovo lavorare accanto al suo ex fidanzato e innamorato respinto. La Graziani non potrà sottrarsi a un altro confronto ma soprattutto dovrà trovare la forza di non lasciare che le questioni personali ricadano sulla qualità del suo impiego e sul suo mondo professionale. Infine Mariella non riesce a farsi perdonare da suo marito, che continua a trattarla con freddezza. La presenza ingombrante di Bice, che non ha potuto fare a meno di intervenire senza che fosse richiesto il suo aiuto, ha complicato ancora di più le cose e ora l’Altieri teme che il suo consorte stia pensando al divorzio. I suoi timori si trasformeranno in realtà oppure i due riusciranno a mettere da parte il risentimento e a ritrovare la loro sintonia?