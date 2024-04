The Voice Senior, stasera su Rai 1 la finale: dai concorrenti ancora in gara ai super ospiti, cosa sapere

Ultimo appuntamento della stagione stasera con "The Voice Senior", il talent show che premia le più belle voci over ’60 diretto da Antonella Clerici su Rai 1. I dodici concorrenti ancora in gara - tre per ogni team - si scontreranno stasera nel gran finale, con una novità rispetto alle scorse puntate: ad eleggere il vincitore sarà infatti il pubblico da casa attraverso il televoto, e non i quattro giudici sulle poltrone.

La finale

The "Voice of Senior" arriva alle battute finali. L’ultimo appuntamento del talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over ’60, venerdì 5 aprile alle 21.30 su Rai1, poterà all’elezione del vincitore della quarta stagione di The Voice Senior e vedrà anche, la partecipazione dei Pooh come super ospiti.

Ultima possibilità dunque, per 12 i concorrenti rimasti in gara (3 per ciascun team) di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma con una differenza: questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore finale, sarà il pubblico a casa attraverso il televoto. Al centro della sfida, anche i coach che, dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai concorrenti dei rispettivi team, sono ora pronti a darsi battaglia per far eleggere proprio uno dei loro talenti.

I concorrenti in gara

Sul palco di “The Voice Senior” per il team di Loredana Bertè, ci saranno: Vittorio Centrone (in arte Lemuri il Visionario), Claudia Bruni e Sandro “Red” Bertoldini; per il team di Gigi D'Alessio: Diana Puddu, Luca Minnelli e Benito Madonia; Clementino lancerà in finale Sonia Davis, Giuseppe Maragno e Gianluca “John” Calzolari; e infine Arisa punterà su Bartolomeo Iossa, Donatella Pandimiglio e Mario Rosini. Per il vincitore di “The Voice Senior” il premio finale è la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica ‘Warner Music Italia’.

Dove e quando vederlo

Appuntamento quindi stasera alle 21.30 su Rai 1. Per chi volesse, The Voice Senior è sempre disponile anche “on demand” su RaiPlay e visibile all’estero, su Rai Italia. Su Rai Play sono disponibili anche le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda. The Voice Senior è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.