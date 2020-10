Carla Bruni a Che tempo che fa, Sarkozy interrompe l'intervista e poi scappa. Fazio: «Presidente resti con noi»

Una breve incursione che è bastata a stravolgere i piani della trasmissione. Durante l'intervista a Carla Bruni, ieri sera, domenica 11 ottobre, a Che tempo che fa, nello schermo è comparso Nicolas Sarkozy. L'ex presidente della Repubblica francese era nello studio che Carla Bruni - ospite di Fabio Fazio - utilizza per comporre i suoi lavori.

Fazio le aveva chiesto di girare la telecamera per mostrare ai telespettatori la stanza ed ecco la sorpresa. Nell'inquadratura compare, infatti, Nicolas Sarkozy. Un intervento lampo, per un saluto all'Italia, sebbene il conduttore cerchi di convicere l'inatteso ospite a rimanere in onda. «Presidente buonasera, stia con noi», ha detto Fabio Fazio. «Mio marito lo tengo nascosto», Ha replicato Carla Bruni, che poi ha aggiunto: «Ha detto che quando uscirà il suo nuovo libro, verrà da te a presentarlo».

Fabio Fazio non si è perso d'animo ed ha proseguito: «Perchè non resta con te ad ascoltare la canzone». Niente da fare: «No, è partito». Infine, un ultimo, disperato tentativo di riportare l'ex presidente in onda: «Volevo chiedergli una cosa sull'Europa, vorrà dire che lo farò quando sarà ospite qui». Quindi, ancora incredulo: «Ma vi rendente conto? Il presidente era con noi in diretta».

