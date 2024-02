Sanremo 2024, quando finisce la prima serata? Ecco l'orario di chiusura (da scaletta)

Tutto pronto per la prima serata di Sanremo 2024. La 74esima edizione del Festival della Musica italiana si apre con Marco Mengoni, vincitore l'anno scorso con "Due Vite", in conduzione accanto ad Amadeus. Stasera si esibiranno tutti i 30 artisti in gara, nell’unica categoria “Artisti”, proprio come nell’edizione dell’anno passato. La domanda sorge quindi spontanea: a che ora finisce la prima serata del Festival?

A che ora finisce la prima serata di Sanremo?

Amadeus lo ha preannunciato già in numerose interviste: «Dopo le 2». Ma la scaletta ufficiale della serata indica un orario ancora più preciso. Alle 2.15 Amadeus e Mengoni cederanno la linea a Fiorello, mentre i titoli di coda e quindi la chiusura effettiva della serata è prevista alle 2.18.