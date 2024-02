Gino Paoli: «Sanremo? E' uno squallido spettacolo. Ci sono soprattutto canzoni di mer..»

L'anno scorso è stato il super ospite della serata finale. Eppure Gino Paoli si scaglia contro Sanremo 2024. «Il Festival? Non lo guardo. Prima era il festival della canzone, della canzone e basta, non era neanche importante chi la cantasse. Non era lo squallido spettacolo che è adesso». L'artista, 89 anni, non usa mezzi termini. Ospite della nuova puntata del podcast 'Tintorià, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, risponde a una domanda sul Festival di Sanremo, proprio nel giorno di debutto della 74esima edizione. Oggi è «una ripetizione di qualsiasi spettacolo televisivo», dove «c'è un pò di tutto, nani e ballerine», dove «contano gli scandali» e «tutte quelle cose per farne parlare».

Cosa ha detto

«Una volta le case discografiche - sostiene il cantautore genovese - mandavano la canzone migliore che avevano, arrivavano le migliori canzoni.