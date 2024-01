Francesco Totti a Sanremo sul palco insieme ad Amadeus, trattative in corso

Giovedì 25 Gennaio 2024, 11:16

Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, vorrebbe Francesco Totti come ospite della kermesse del 2024. La partecipazione di Totti al Festival sarebbe in concomitanza con l'uscita del libro di Ilary Blasi, "Che stupida, la mia verità", che tratta della fine del loro matrimonio. Fiorello aveva già suggerito Totti come co-conduttore a novembre. Le trattative sono in corso per definire modalità e cachet della sua partecipazione. Questa sarebbe la seconda apparizione di Totti al Festival, essendo già salito sul palco dell'Ariston nel 2017, quando la kermesse era condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi. Ilary Blasi e lo strano interesse per "Chi l’ha visto": passerà alla televisione pubblica?