Amadeus: «A 7 anni stavo per morire di nefrite, sono un miracolato. Sanremo? E' la mia ultima edizione»

E' il quinto Festival di Sanremo. «L'ultimo», giura Amadeus. «La mia intenzione è di fermarmi qui. Aver raggiunto il traguardo di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore», dice in un'intervista sul settimanale Chi. In copertina, in edicola da mercoledì 24 gennaio, c'è lui con tutta la squadra: Giorgia, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino, Marco Mengoni e Fiorello.