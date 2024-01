Sanremo, i (possibili) duetti: Geolier con Gigi D'Alessio e Luchè, Emma punta su Bresh, Mannoia chiama Gabbani

Manca ancora l'ufficialità ma, a meno di due settimane dall'inizio di Sanremo 2024 (6-10 febbraio), cominciano a circolare le prime indiscrezioni sui duetti che vedremo nella quarta serata del festival. Nel 2017 Francesco Gabbani si inginocchiò ai piedi di Fiorella Mannoia, nella finalissima a due, come a chiedere scusa per aver vinto il festival: a chiusura di quel cerchio, la cantante romana ha invitato proprio il cantautore toscano ad affiancarla sul palco dell'Ariston.

Sanremo 2024, i possibili duetti nella serata delle cover

Loredana Bertè, da sempre attenta ai giovani, punta su Venerus. Rimanendo sulle donne, Emma chiama il rapper genovese Bresh, mentre Annalisa - che vola in cima alle quotazioni dei bookmaker - ospita La Rappresentante di Lista, il gruppo che nel 2022 stupì a colpi di "Ciao Ciao". Alessandra Amoroso, per il suo debutto al festival, va sul sicuro con gli amici del tormentone Mambo Salentino, i Boomdabash. Per BigMama potrebbero arrivare tre giovani artiste. I The Kolors potrebbero stupire con i successi e la presenza di Umberto Tozzi, mentre l'outsider Maninni cerca la sponda di chi il festival lo ha vinto come Ermal Meta.

"Sento la responsabilità di essere considerata tra i favoriti, ho lavorato tanto e spero di non deludere nessuno, all'inizio era molto nervosa ma ora cerco di vivere questo momento con serenità, ma anche con ingenuità ed entusiasmo. Ho grandi aspettative e non voglio perdermi niente. E' un grandissimo traguardo e non vedo l'ora, non me lo aspettavo ma sono molto felice. Preferisco vedere il lato più puro delle cose, non voglio farmi assalire dalle responsabilità. La vera vittoria sarà scendere dal palco sapendo di aver comunicato delle cose al pubblico" ha raccontato Angelina che poi ha aggiunto: "Da donna vado a Sanremo a testa alta e sono libera, con me ci sono altre donne grandi e spero che tutte arriviamo a raggiungere ai nostri obiettivi. Porto il cognome a testa alta, non ho bisogno di smarcarmi dal mio cognome anche se le mie origini familiari hanno poco a che fare con il mio percorso artistico musicale".

Geolier ha assicurato che punterà sulla napoletanità anche per la serata cover ed è probabile che sarà con Gigi D'Alessio e Luchè. Pescano in casa gli artisti romani: Il Tre ha chiamato al suo fianco Fabrizio Moro, vincitore con Meta e tra le Nuove Proposte, mentre Gazzelle si farà "aiutare" da Fulminacci. Irama sta cercando di avere l'ok definitivo da Riccardo Cocciante, mentre il trio de La Sad sta provando di convincere Rettore. Gli Eiffel 65 hanno risposto alla chiamata di Fred De Palma, Nada a quella dei BNKR44.