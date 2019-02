Fiorella Mannoia accende l'Ariston, standing ovation del pubblico

Sanremo 2019, Fiorella Mannoia elegantissima nel suo completo giacca e pantaloni nero damascato, la rossa cantante ha prima intonato Il peso del coraggio, il nuovo singolo che anticipa l'uscita in primavera dell'album «Personale», e poi in duetto con Claudio Baglioni, che l'accompagna con la chitarra, il suo cavallo di battaglia Quello che le donne non dicono. All'Ariston arrivano grazia e classe. La platea prima le tributa un lungo applauso e poi, alla fine dell'esibizione, una meritata standing ovation.

