Federico Fashion Style sbarca a Napoli: da martedì su Real Time la nuova stagione del Salone delle Meraviglie

Federico Fashion Style sbarca a Napoli. Da martedì 8 febbraio l'hair stylist più famoso della tv, dopo il successo a Ballando con le Stelle torna su Real Time con la quinta stagione di "Il Salone delle meraviglie”, che andrà in onda da un nuovissimo beauty center nel cuore del capoluogo partenopeo. Il programma sarà trasmesso alle 22:40con due episodi a settimana e sarà disponibile anche in streaming su Discovery +.

Federico Fashion Style a Napoli

Nella prima puntata il parrucchiere star ci guiderà nei festeggiamenti per l'apertura del nuovo salone a Napoli. Il pubblico potrà seguirlo passo passo nell’emozione dei preparativi dell'evento, fino alla partenza alla volta del capoluogo partenopeo dove, in un tripudio di oro e rosa, darà il via ad una nuova avventura del "Salone delle meraviglie". Ad attenderlo c'è già una schiera di nuove, veraci ed esigentissime frequentatrici del salone. Le conosceremo a partire dalla seconda puntata: la stravagante Rosy “Strass” - che vuole luccicare come il suo guardaroba - e la poetessa Annarosa.

Tra pieghe, nuvole di lacca, colorazioni ultra-contemporanee frutto di “tecniche” innovative Federico coinvolgerà i suoi fan nelle mille storie quotidiane che si intrecciano all'interno del suo Salone.

Un nuovo "salone delle meraviglie" anche ad Anzio

Ma le sorprese non finsicono qui: Federico proseguirà il suo progetto imprenditoriale con il trasferimento del suo storico salone in una nuova sede, più grande e più glamour, sempre nella sua amatissima Anzio. Non sarà facile per lui cambiare “casa”, lasciare il luogo da cui tutto è iniziato. Ma come ormai sappiamo Federico ama le sfide e ancora una volta vorrà stupire e stupirsi per essere a dir poco “pazzesco”.