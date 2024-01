Roberta Capua: «I miei genitori morti a 9 mesi di distanza uno dall'altro, poi mi sono separata da mio marito. Un anno orribile»

È stato un 2023 difficile, fatto di dolori e lacrime, quello di Roberta Capua. Intervistata a Verissimo, l'attrice ha parlato della scomparsa dei genitori, morti entrambi lo scorso anno, e della recente separazione dal marito, Stefano Cassoli.

Roberta Capua, dalla vittoria di Miss Italia al successo in tv: chi è la conduttrice ospite oggi a Verissimo

L'intervista

«Quando è morto mio padre per fortuna mia madre non se n'è neanche accorta. Era già malata, non se ne è resa conto. Elaborare due lutti insieme è stato difficile. Mio padre stava bene, era attivo e vitale. Dopo essersi rotto il femore non si è più ripreso. Nel giro di qualche mese è morto. L'intervento era andato bene, ma lui non ha voluto reagire. Abbiamo provato in tutti i modi, anche con la psicoterapia. Non c'è stato verso, lui non voleva collaborare», ha raccontato Roberta Capua nel salotto di Silvia Toffanin.

Una morte arrivata però all'improvviso, al punto che l'ex Miss Italia non è nemmeno riuscita a salutarlo per l'ultima volta. «Vedere mia madre malata è stato difficilissimo. Aveva cominciato con dimenticanze gestibili, ma poi è peggiorata. Non risconosceva più noi figli, ha perso tutti i riferimenti, gli affetti, i cardini della sua vita. Non so se lei se ne sia resa conto. Io sono terrorizzata, una delle mie paure più grandi è di finire la mia vita così. Per questo cerco di fare prevenzione. Dopo nove mesi dalla morte di mio padre è morta anche lei. Non abbiamo fatto in tempo a metabolizzare, ma con lei è stato diverso, ero più preparata». Un anno difficile anche per il figlio Leonardo, che ha perso nel giro di poco i due nonni e ha dovuto affrontare anche un divorzio dei genitori.

Roberta Capua ha infatti raccontato per la prima volta in tv la fine del suo matrimonio con il marito Stefano: «Ora Leonardo è il centro della mia vita, mi dà la forza di andare avanti. A lui ho sempre detto la verità, spiegandogli tutte le cose della vita. È la prima volta che parlo della separazione. Per me la famiglia è sempre stata al centro. Le mie amiche mi hanno aiutato tanto a superare questo periodo. Ora sono serena e guardo al futuro con ottimismo, anche se ho 55 anni. I rapporti con Stefano? Abbiamo un figlio in comune, quindi i rapporti tra noi sono comunque buoni».