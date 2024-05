Eurovision, potrebbe accadere l’inaspettato nella finale di sabato: la storia del fantasma di Malmö

Venerdì 3 Maggio 2024, 08:30

L'atmosfera di Malmö è carica di aspettative mentre ci avviciniamo alla tanto attesa finale dell'Eurovision Song Contest 2024. La città svedese si prepara ad accogliere le luci, la musica e gli artisti provenienti da tutta Europa a partire dal prossimo 7 maggio e poi con la finale, prevista per l’11 maggio. Ma c'è una certa inquietudine nell'aria, un'ombra che si insinua tra le note festose e i sorrisi dei partecipanti: il mistero del fantasma di Malmö, Karna Möller. C’è chi è pronto a giurare che lo spettro sia in attesa della manifestazione canora più importante del continente per tornare a farsi vedere. Ma chi è davvero il fantasma di Malmö? E per quale motivo potrebbe salire addirittura sul palco dell’Eurovision? Andiamo a scoprire la sua storia. Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



