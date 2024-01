Tony Dallara si commuove a Domenica In: «Ho pianto solo due volte nella mia vita, una a Sanremo e una qui»

«Ho pianto solo due volte nella mia vita, una a Sanremo e una qui da te». Con queste parole Tony Dallara ha ringraziato Mara Venier per l'invito a Domenica In, facendo commuovere il pubblico e anche la moglie, presente in studio con lui.

Domenica In, Tony Dallara canta a 87 anni dopo il coma: Mara Venier scoppia a piangere e interrompe la diretta. «Mandate un filmato»

La commozione di Tony Dallara

Dopo la commozione di Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica In, oggi è stato Tony Dallara a piangere in studio, dopo aver cantato alcuni dei suoi successi più grandi. «Cantare davanti a una donna del genere è bellissimo.

Perché lei è molto semplice. Ci sono molte donne che credono di essere chissà chi, e non solo nessuno. Lei è meravigliosa. Non vedevo l'ora di vederti perché vedevo sempre gli altri e mi dicevo "ma a me non mi chiama mai?". Io volevo venire da te», ha detto il cantante alla conduttrice. «Ora non ci lasceremo più, io ci sono sempre lo sai», ha risposto Mara Venier tra le lacrime di Tony Dallara. «Grazie cara. Ho pianto solo due volte nella mia vita, una a Sanremo e una qui da te». «Non ho mai amato uno spazio come amo questo da tre domeniche. Ho intervistato il mondo intero, ma io sono felice di avere questo spazio», ha concluso la conduttrice, tra gli applausi e la commozione del pubblico e di tutti gli ospiti in studio.