È domenica e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e confidarsi. Tra questi, anche la conduttrice ed ex Miss Italia Roberta Capua.

Verissimo, da Ilary Blasi a Vera Gemma, passando per Valeria Golino: tutti gli ospiti del weekend di Canale 5