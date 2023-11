Roberta Capua, morta la mamma Marisa Jossa: fu la prima Miss Italia (1959) della gestione Mirigliani

Lutto per Roberta Capua: è morta Marisa Jossa, Miss Italia 1959: la Capua, a sua volta, era stata vincitrice del concorso nel 1986. Jossa è stata la prima Miss della gestione di Enzo Mirigliani, al debutto come patron. Marisa Jossa è morta a Napoli all'età di 85 anni e quando ne aveva 76 rimase vittima di un grave incidente stradale: fu investita da uno scooter all'uscita di un mercatino nel quartiere napoletano del Vomero. «Ciao mamma», ha scritto Roberta Capua, oggi presentatrice televisiva, in un post su Instagram: nel post un cuoricino e la foto di sorridente, elegante e bella di Marisa.

Tanti i messaggi di vicinanza, affetto e condoglianze: da Simona Ventura a Tosca D'Aquino, da Natasha Stefanenko a Dalila Di Lazzaro e Francesca Barra.