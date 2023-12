​Rita e Lierka Rusic parlano di Vittorio Cecchi Gori a Verissimo: «Era gelosissimo, voleva apparire solo lui»

Ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Lierka e Rita Rusic hanno parlato della loro carriera cinematografica togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa riguardo il rapporto con Vittorio Cecchi Gori, ex marito di Rita.

Le parole su Cecchi Gori

Dopo aver raccontato la loro difficile infanzia in un campo profughi, le due produttrici cinematografiche croate hanno parlato di un tema piuttosto caldo delle loro vite private (di quella di Rita Rusic, in particolare). La sorella Lierka Rusic non ha infatti risparmiato critiche sul comportamento di Vittorio Cecchi Gori: «Nessun riferimento a mia sorella Rita, mai, in nessuna intervista. Sembra che il successo se lo sia costruito tutto da solo, ma c'era anche mia sorella dietro al successo di alcune grandi produzioni. Non dico che avrebbe dovuto ringraziare, ma sembra abbia fatto tutto lui da solo. Cecchi Gori era gelosissimo, ma non di lei: era geloso di quando lei (Rita) compariva sui giornali, di quando le venivano richieste interviste».

«Ci piace la tua schiettezza, Lerka», ha tentato di sdrammatizzare Silvia Toffanin.

Seguita dalla stessa Rita Rusic: «Mi sembra di parlare in casa, tra noi», ha commentato senza aggiungere ulteriori dettagli sul rapporto con l'ex marito.