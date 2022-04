Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono "I Fidanzatini" di ‘Pechino Express’: «La sfida eravamo noi

Giovedì 14 Aprile 2022, 12:28

Continua il viaggio di ‘Pechino Express’ lungo la Rotta dei Sultani e tra le coppie che, settimana dopo settimana, si stanno facendo spazio c’è quella de ‘I Fidanzatini’ formata da Rita Rusic e Cristiano Di Luzio. “È stata un’avventura bellissima e terrificante, durissima e intensa”, afferma la produttrice. D’accordo il fidanzato, che aggiunge: “è stato un viaggio impegnativo”. “Prima di partire eravamo un po’ titubanti sul nostro stile di vita che è abbastanza comodo – continua Di Luzio – Ci spaventava il fatto di cimentarci in situazioni dove la comodità non esisteva e dove bisogna chiedere. Ecco, il chiedere è stata forse la cosa più difficile. La sfida eravamo noi”. L’insegnamento più grande? “Abbiamo sempre paura di chi è diverso da noi, per cultura o religione – spiega Rusic – ma le persone che hanno cuore, alla fine, sono tutte uguali”. ‘Pechino Express’, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, è dal 10 marzo ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW.

Pechino Express, Victoria Cabello affronta una delle sue più grandi fobie

LEGGI ANCHE: -- ‘Padre e Figlio’ a ‘Pechino Express’, Ciro e Giovambattista Ferrara