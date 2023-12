Rita Rusic con la sorella a Verissimo, chi è Lierka Rusic: dal campo profughi alla carriera da produttrice

Rita Rusic oggi arriva nel salotto di Silvia Toffanin assieme alla sorella Lierka. Torna oggi, sabato 9 dicembre l'appuntamento con Verissimo. Saranno tantissimi, anche in questo weekend, gli ospiti pronti a raccontarsi a cuore aperto ai telespettatori. L'appuntamento come sempre è alle 16,30 su Canale 5, nel frattempo scopriamo qualcosa in piu' su Lierka Rusic.