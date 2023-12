​Io Canto Generation, stasera la quarta puntata: anticipazioni, eliminazioni e concorrenti del talent show di Canale 5

Va in onda stasera in tv su Canale 5 la quarta puntata di «Io Canto Generation», il talent show condotto da Gerry Scotti dove protagonisti sono ragazzi e ragazze dotati di un'innata passione per la musica e la voglia di mettersi in gioco.

Stasera in tv, cosa vedere? Da “Chi l'ha visto” a “Io canto generation”: serie e programmi tv in onda oggi 13 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, ogni settimana, per sei appuntamenti, ventiquattro ragazzi, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, si affronteranno in una gara canora all'insegna del talento e delle emozioni. Dopo le prime tre puntate, vediamo ora chi sono i concorrenti rimasti, i giudici e i primi eliminati, oltre alle anticipazioni di stasera.