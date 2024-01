Antonella Mosetti: «OnlyFans? Tra i miei follower anche tanti vip. Ambra è stata scorretta. La Ventura mi cacciò dallo show per la mia storia con Bettarini»

Per Antonella Mosetti, nel 1993, a 17 anni, Non è la Rai «è stato come un militare per sole donne». Un militare ben pagato, come rivela al settimanale Oggi. «Lo stipendio mensile si aggirava sui 10 milioni di lire. Ogni volta che cantavo, arrivava un milione in più… D’estate arrotondavo con gli spettacoli di Bibi Ballandi: i soldi li portavamo via nei bustoni neri dell’immondizia». Un successo a botte di inquadrature. E Antonella ne aveva tante. Era la seconda più inquadrata dopo Ambra. Ma non andavano d’accordo. Per niente.