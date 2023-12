Rebecca Staffelli a Verissimo: «Per la proposta di matrimonio il mio fidanzato ha usato un calzino»

Rebecca Staffelli, spekaer radiofonica e opinionista del Grande Fratello figlia dell'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, è ospite oggi Verissimo. Nel corso della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, la giovane ha parlato della sua carriera e del rapporto con il padre.

Le polemiche sul suo cognome

«In famiglia siamo sempre stati uniti, anche se mio padre fa un lavoro che lo ha sempre portato di essere esposto, la nostra famiglia è sempre stata protetta nella privacy». Sulle polemiche che hanno accostato la sua notorietà televisiva al cognome del padre, Rebecca Staffelli ha commentato: «Io conosco realmente il mio percoroso, mi rendo conto che a volte il pregiudizio sia difficile da allontanare, anche perché è umano, ma penso che prima di giudicare una persona debba conoscere.

E sono consapevole che non si può sempre piacere a tutti».

Sul rapporto con la madre, Rebecca ha raccontato: La mamma è la mia milgiore amica, mi segue ovunque, in radio è sempre puntuale con me, mi segue al Gf, è come averla sempre con me. La madre, Matilde Zarcone, con un contributo video si è detta orgogliosa della figlia: «Sono fiera della persone onesta, buona e gentile che sei. E sei sepre stata un'artista al contrario mio. Hai proprio preso da papà, non c'è niente da fare»

Sul fidanzato Alessandro, Rebecca Staffelli ha dichiarato: «E' il mio migliore amico, il mio manager, il mio tutto. Siamo molto riservati nel privato e anche la sua proposta di matrimonio è stata molto intima. Io non mi sono accorta di nulla finché non lo ho visto strano. Ad un certo punto mi ha bendato con un calzino (pulito) - ha scherzato - ha fatto finta di leggermi una lettera e mi ha chiesto di sposarmi. Poi purtroppo è arrivata la pandemia, e molti capiranno la difficoltà anche solo mentale di chi aveva un progetto del genere. Doverlo rimandare anche solo di un mese è impegnativo mentalmente, quindi noi ci siamo guardati e ci siamo detti quando sarà lo faremo in un mese, cotto e mangiato».

La denuncia al trapper per le frasi sessiste

Recentemente Rebecca ha denunciato il trapper Mr Rizzus per le frasi sessiste contro di lei contenute in una sua canzone. In tribunale a Monza la figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha dichiarato: «Non sapevo esistesse questa canzone, fino a che non ho visto sui social questo sconosciuto che cantava la frase su di me». Alla domanda della conduttrice, la giovane ha preferito non commentare la vicenda: «Il processo è ancora in corso, se sei d'accordo tornerò più avanti per parlartene volentieri», ha dichiarato.