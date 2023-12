GialappaShow: il duetto tra Tiziano Ferro e Madame (Gigi e Valentina Barbieri) con finale amaro

Mercoledì 6 Dicembre 2023, 07:50

Tiziano Ferro, alias Gigi, dimostra per l'ennesima volta di non saper prendere le note alte. Il duetto con Madame (Valentina Barbieri), poi, promette bene, ma finisce come peggio non potrebbe. Sulle note di 'Non Amarmi' l'inedita coppia canora dà il meglio di sé sul palco di 'GialappaShow'. Il 'The best of' di questa 2ª stagione di GialappaShow va in onda lunedì prossimo, 11 dicembre, alle ore 21.30 su TV8 e Sky Uno.



