Purché finisca bene - Una scomoda eredità, stasera in tv su Rai 1 l'ultima puntata della serie con Chiara Francini ed Euridice Axen: trama e cast

"Purché finisca bene", stasera in tv (29 dicembre), su Rai 1 alle 21.25 l'ultimo appuntamento stagionale - dal titolo "Una scomoda eredità" - del nuovo ciclo della serie tv. Diretto da Fabrizio Costa, il film è stato girato nello scorso mese di ottobre a Carloforte, nel sud della Sardegna e racconta una storia che nasconde un mistero.

Purché finisca bene, stasera in tv l'ultima puntata: la trama

"Purché finisca bene - Una scomoda eredità" è la storia di Diana e Gaia che, morti i rispettivi genitori (amanti), ereditano una comune villa in Sardegna. Ma le due hanno dei caratteri agli antipodi. Diana (Euridice Axen) e Gaia (Chiara Francini) non si conoscono, ma hanno molto in comune. Anche se loro non lo sanno. La madre di Diana è l’amante del padre di Gaia. Marielle e Domenico vorrebbero dire loro tutta la verità sul sentimento che li lega, ma un incidente automobilistico spezza le loro vite, oltre che le loro intenzioni. Così le due donne, che non si sono mai viste prima, si ritrovano costrette a raggiungere l’Isola di San Pietro per occuparsi della proprietà immobiliare che i rispettivi genitori gli hanno lasciato in eredità.

Diana e Gaia sono completamente diverse e non nascondono l'antipatia reciproca che provano. Diana è un medico, seria e rigorosa; Gaia è molto più estroversa e non riesce mai a stare ferma. Sensibile e dominata dalle emozioni, non riesce a capire l’indole di Diana. Le due donne sono costrette a rimanere sull’Isola di San Pietro ben più di quanto avessero immaginato alla vigilia del loro viaggio. Non solo: condividono la stessa casa. Dove le rispettive abitudini faticano a trovare un incastro. E non trovano una soluzione neanche sul destino della villa. Diana non vede l’ora di venderla. Gaia, al contrario, la considera un ultimo dono di sua madre e vorrebbe tenerla. Anche perché, durante la permanenza in Sardegna, si innamora del sub Max (Cristiano Caccamo). Nessuna delle due vuole cedere, ma hanno un nemico in comune: Franco Franco Lussurgiu (Cesare Bocci), che vuole avere la villa a tutti i costi. Mentre i problemi per le due donne sembrano dunque moltiplicarsi, all’improvviso scopriranno una verità che non avrebbero mai immaginato.

Il cast - Il film è diretto da Fabrizio Costa e vede in azione un ricchissimo cast, così composto: Euridice Axen, Chiara Francini, Cristiano Caccamo, Cesare Bocci, Bernardo Casertano Mancinelli, Emanuela Fanni, Riccardo Mori, Alessandro Pala, Mariangela D'Abbraccio, Roberto Alpi, Mariella Valentini, Brando Giorgi.