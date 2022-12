Sissi, su Canale 5 torna la seconda stagione. Stasera in tv la seconda puntata: la principessa si fa tentare dal conte Andrassy

Sissi torna su Canale 5 con la seconda stagione e fa il boom di ascolti. La serie tedesca nella seconda parte è composta da 6 episodi suddivisa in 3 prime serate mercoledì 28 dicembre la prima, stasera in tv (giovedì 29) ci sarà il secondo appuntamento e mercoledì 4 gennaio 2023 l'ultimo. Sissi 2 riparte con la nascita del figlio Rudolf, intanto Franz (Francesco Giuseppe) deve riarmare l'esercito per difendersi da Bismark e dalla Prussia. Intanto anche Sissi si spende in prima persona per difendere l'impero cercando un'alleanza con l'Ungheria.

Sissi, la principessa ribelle torna su Canale 5

Irrequieta, ribelle, bellissima, l’Imperatrice icona pop torna stasera in tv alle 21.20 con la seconda stagione di Sissi, serie tedesco-austriaca di successo in cui le vicende personali e sentimentali si intrecciano con gli eventi storici della seconda metà dell’Ottocento. Una rappresentazione moderna di una donna che ha fatto la storia. A interpretarla Dominique Devenport, con accanto Jannik Shumann nei panni dell’Imperatore d’Austria Franz.

Dove eravamo rimasti

L’amore indiscusso tra la principessa e Franz è già sbocciato quando lei aveva solo 16 anni, nel 1854 diventa l’Imperatrice d’Austria. Ma gli stringenti dogmi di corte le stanno stretti. E quella che proprio non tollera è la suocera l’arciduchessa Sofia (Désirée Nosbusch). Sissi si sente responsabile della morte della figlia Sofia e per questo rinuncia alla formazione dell’altra figlia Gisella, che affida alla nonna. Il divario tra lei e Franz diventa insormontabile.

La prima puntata

Cosa è successo ieri nella prima puntata di Sissi 2? Vienna, 1858 - Sissi partorisce Rudolf, il tanto atteso erede al trono (che però non arriverà mai alla corona a causa del suo suicidio nel 1889). Ma la gioia di Sissi e Franz è offuscata dai venti di guerra che soffiano sull’Europa. Il Cancelliere di ferro tedesco Otto von Bismark (Bernd Holscher) minaccia un nuovo conflitto, vuole che l’Austria venga guidata dalla Prussia. Franz è costretto a riarmare il suo impero, ma le scarse risorse finanziarie non glielo permettono. Così chiede aiuto alla Francia, incontrando Napoleone III. E qui in francia c'è un colpo di scena: la coppia austriaca incontra inaspettatamente il Conte ungherese Andrassy (Giovanni Funiati). L'attrazione tra i due è enorme e un viaggio, dettato da motivi politici, si rivela per Sissi l’occasione per ritrovare la spensieratezza persa ormai da anni.

L'amore tra Franz e Sissi è forte, ma il carisma del conte lo è altrettanto.

Le anticipazioni di stasera

Le anticipazioni di stasera, cosa succede? Sissi e il Conte Andrassy vengono rapiti dai ribelli ungheresi e portati in un luogo sicuro. Per fortuna la contessa Esterhazy assiste alla scena e riesce ad avvertire le guardie ungheresi che a loro volta avvertono la corte austriaca. Grunne parte immediatamente per l’Ungheria alla ricerca dell’Imperatrice. Grazie a uno stratagemma riesce a liberare Sissi e il Conte. Nel frattempo, Franz arriva in Baviera. Il suocero in un primo momento si rifiuta di intercedere per lui con il re Ludwig. Ma Nene riuscirà a fargli cambiare idea. Sissi e il Conte Andrassy si sono salvati, e insieme tornano a Vienna. Andrassy cerca di convincere Franz a concedere maggiore autonomia al parlamento ungherese in modo da portare i ribelli ad appoggiare l’Austria. L’imperatore è piuttosto scettico perché non sa se fidarsi di lui, nonostante l’insistenza di Sissi. Marie assiste a un incontro segreto tra Sissi e Andrassy, durante il quale il conte si scusa per il bacio che le ha dato. Marie non esita a raccontare a Franz quanto ha visto.

Il cast

Dominique Devenport: Sissi

Jannik Schümann: Franz

David Korbmann: il conte Grünne

Désirée Nosbusch: l’arciduchessa Sophie

Tanja Schleiff: la contessa Esterházy

Giovanni Funiati: il conte Andrassy, storicamente condannato a morte dal Kaiser Franz, poi salvato da Sissi, diventa il Primo Ministro ungherese

Murathan Muslu: Ödön Körtek, leader ribelle ungherese

Amanda da Gloria: la contessa Emanuelle Andrássy

Bernd Hölscher: Otto von Bismarck