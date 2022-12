Will Hunting - Genio ribelle, stasera in tv (29 dicembre) su Italia 1 il capolavoro anni '90 con Matt Damon e Ben Affleck: cast, trama e curiosità

Will Hunting - Genio ribelle, stasera in tv (giovedì 29 dicembre) su Italia 1 alle 21.20 andrà in onda il film che ha stregato intere generazioni. Un vero gioiello cinematografico degli anni '90 dove le pietre incastonate sono Matt Damon, Ben Affleck e Robin Williams. Il film ha vinto due premi Oscar nel 1998: quello come miglior sceneggiatura e quello come miglior attore non protagonista assegnato a Robin WIlliams. Matt Damon e Ben Affleck, all’epoca giovanissimi, hanno ideato il soggetto e poi sviluppato la storia, arrivando a conseguire la preziosa statuetta per la migliore sceneggiatura originale.

Will Hunting - Genio ribelle, stasera in tv: la trama

La trama - La vicenda del film si svolge nella città di Boston. Il ventenne Will Hunting (Matt Damon), che ha un passato di violenza alle spalle, vive in un quartiere di periferia e come questo anche lui si trova ai margini di un mondo nel quale non si riconosce. La sua vita è abitudinaria, a tratti monotona. Le sue giornate sono composte da lavori precari e uscite insieme agli amici Chuckie, Morgan e Billy. Quelli con loro sono gli unici momenti davvero felici per il giovane, altrimenti insicuro sul proprio futuro e tormentato dal proprio violento passato. Di lui si accorge, per puro caso, Sean McGuire (Robin Williams) un professore di college che coglie immediatamente le potenzialità del ragazzo, comprendendone la fragilità emotiva. La storia, appassionata e affascinante, è frutto del lavoro a quattro mani di Matt Damon e Ben Affleck.

Il cast

E se gli attori sono le gemme prezione di questo gioiello la lega preziosa che le tiene insieme è sicuramente la direzione, che invece è affidata a Gus Van Sant, oggi noto per tante pellicole di grande successo, come Milk o Elephant. Will Hunting è il suo primo grande lavoro per Hollywood, che è un vero e proprio esperimento di regia. Nel film l’attenzione ai dettagli e l’uso più spinto della steadycam, vengono fuse a quelle delle produzioni mainstream. Con loro Minnie Driver, Stellan Skarsgård, Casey Affleck, Cole Hauser, John Mighton, Rachel Majorowski, Colleen McCauley, Matt Mercier, Ralph St. George, Rob Lynds, Dan Washington, Alison Folland

Curiosità

Le 4 curiosità sul capolavoro degli anni '90. Per il ruolo di Sean Maguire, Robin Williams si aggiudicò l’Oscar del 1998 come ‘Miglior attore non protagonista’. Nonostante la storia sia ambientata Boston, la maggior parte delle scene furono girate a Toronto. Anche gli ambienti interni del MIT e dell’Università di Harvard appartengono in realtà all’Università di Toronto. La famosa scena della panchina che vede protagonisti Matt Damon e Robin Williams fu girata davanti a più di 3000 passanti, che si fermarono ad assistere incuriositi. Titolo originale: Good Will Hunting