Purché finisca bene-Una scomoda eredità, ieri su Rai1 il film con Chiara Francini ed Euridice Axen: dove vederlo, cast, trama e dove è stato girato

Per il ciclo Purché finisca bene, ieri su Rai1 è andato in onda Una scomoda eredità. Scritto da Marco Videtta e Pietro Seghetti e diretto da Fabrizio Costa il film è tornato in tv due anni dopo la prima messa in onda. Sarà possibile rivedere la pellicola in streaming su RaiPlay.

Una scomoda eredità, la trama

Due amanti sessantenni, Mariella e Domenico, sul punto di confessare alle rispettive figlie, Diana e Gaia, la verità sul loro amore, muoiono prematuramente in un incidente automobilistico vicino all'isola di San Pietro.

Il cast

Nel cast troviamo Euridice Axen (Diana) e Chiara Francini (Gaia) ma anche Cristiano Caccamo (Max), Roberto Alpi (Domenico), Cesare Bocci (Franco)e Mariangela D'Abbraccio (Mariella)

Dove è stato girato

La pellicola è stata girata tra l’estate e l’autunno 2022 sull’Isola di San Pietro, una delle due isole principali dell’arcipelago del Sulcis, in Sardegna. Questa location, e in particolare il Comune di Carloforte. Già protagonista in passato della fiction “L’Isola di Pietro”, offre uno sfondo suggestivo e coinvolgente alla storia narrata.