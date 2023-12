Fiorello, il vocale (a sorpresa) di Piersilvio Berlusconi a Viva Rai2: «Vieni gratis a Canale 5 se non controprogrammiamo Sanremo? Vado a parlare con Maria»

Come ogni mattina è andata in onda una nuova puntata di «Viva Rai2!», il morning show di Fiorello che in diretta dal Foro Italico suona la sveglia a colpi di buonumore tra musica, balli, ospiti di lusso e soprattutto un'improbabile ed esilarante rassegna delle notizie del giorno. Dall'audio di Piersilvio Berlusconi alla videochiamata a Maria De Filippi nel giorno del suo compleanno, ripercorriamo insieme i momenti più belli ed esilaranti dell'appuntamento di oggi.

La puntata

In diretta su Rai2 dalle 7, anche oggi Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda ci hanno dato il buongiorno dal "glass" del Foro Italico per l'ultimo appuntamento della settimana, tra musica, ballo e rassegna stampa. Al centro della puntata di oggi, ancora una volta Sanremo e la questione dei palinsesti televisivi, con un audio dell'amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi, "intervistato" direttamente dalla compagna Silvia Toffanin: «Fiorello viene gratis se non controprogrammiamo Sanremo? Allora sì, è proprio sbagliato!». Il riferimento è al commento dello showman siciliano che, in merito alla possibile risposta dei canali del "Biscione" alle serate del Festival, aveva scherzato facendo un appello: «Vengo a fare una prima serata su Canale 5, gratis!».

E la risposta di Piersilvio non si è fatta attendere, con il vocale registrato direttamente dalla Toffanin: «Sanremo è Sanremo, grande rispetto. Ma non si può spegnere tutta la televisione. Fiorello ha detto che, se non controprogrammiamo Sanremo, viene gratis su Canale 5? Allora secondo me è proprio sbagliato programmare il sabato, vado a parlare con Maria». A questo punto Fiorello ha deciso di sentire proprio la diretta interessata, chiamando Maria De Filippi proprio nel giorno del suo compleanno. Dopo gli auguri di rito, un botta e risposta tra le risate del pubblico: «Piersilvio ha detto che ti aspetta, tu vieni di qua e io resto a casa!», la battuta della conduttrice. E lo showman replica: «Se vuoi venire a Sanremo, a fare un venerdì al glass che avremo all'Ariston». La De Filippi allora scherza: «Arrivo vestita da postina e ti porto la posta, con le domande di Piersilvio!».