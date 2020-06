Pierluigi Diaco, lo sfogo a Io e Te: «Il mio amore dice che sono rinco***. Ecco perché»

Pierluigi Diaco a Io e Te: «La persona che amo dice che sono un rinco***. Ecco perché». Oggi, il conduttore del salotto di Rai1, durante la rubrica dedicata alle coppie over, si è lasciato andare a una confessione personale sulla sua storia con il compagno Alessio Orisingher. Ma andiamo con ordine.

La moglie della coppia intervistata racconta di come il marito sia estremanete ansioso: «Se dobbiamo partire mi fa arrivare due ore prima al porto, una volta in vacanza voleva farmi prendere il bus perché aveva paura di non trovare parcheggio con la macchina...».

A quel punto, interviene Diaco. «Io sono con lei - dice riferendosi al marito - cerco di evitare problemi che non esistono, bisogna essere precisi... La persona che amo - conclude ironico - dice che sono un rinco***». Risate in studio.



