Paola Perego in ospedale, su Instagram la foto che allarma i fan

Paola Perego è finita in ospedale per colpa di un incidente avvenuto in cucina. La presentatrice Rai lo ha rivelato in una storia su Instagram mostrando la mano fasciata e il letto del pronto soccorso. Uno spavento non da poco sul quale però lei riesce a ironizzare: «Ho sempre sostenuto che per me la cucina è una stanza pericolosa…mi basta entrarci ed ecco l’incidente…», ha scritto.

«Siccome io non cucino, quando i miei figli andavano da amici le cui mamme facevano torte buonissime, io mi facevo perdonare giocando con loro alla Playstation. Ed ero bravissima. Dovevo cercare di mediare, altrimenti ero una mamma che non sapeva fare niente», aveva confessato in un'intervista a La Vita in Diretta. Forse la bella conduttrice dovrebbe restare lontana dai coltelli e riavvicinarsi quanto prima alla Playstation.



