Paola Perego, il dramma segreto: «Mi sento impotente...». Ecco cosa sta succedendo

Paola Perego, il dramma segreto: «Mi sento impotente...». La conduttrice, pronta a tornare su Rai1 con la nuova stagione di Non disturbare, ha svelato in un'intervista a Vanity Fair un aspetto molto intimo della sua vita, che la farebbe soffrire molto. Ecco le parole della conduttrice: «Mi sto sentendo impotente adesso perché mio padre, che ha novant’anni, è molto ammalato. Vorrei rimetterlo in piedi, non se ne può andare sulla sedia a rotelle. Sto lottando, ma non è semplice. Ci proverò fino all’ultimo momento, ma rimane frustrante non poter fare nulla per impedirlo».

Ad alleviare questo momento, ci pensano marito, figli e nipote della conduttrice: «Quando sto con i miei figli, con mio nipote e con mio marito, se non devo lavorare, le telefonate e le intrusioni mi disturbano molto».

Paola Perego conclude svelando cosa non sopporta: «Quando gli altri non ascoltano me, inizi a parlare e a un certo punto attaccano con i problemi loro e non ti danno più retta».

