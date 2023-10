Paola e Chiara a Domenica In: «Il successo può essere castrante, ad un certo punto abbiamo avuto bisogno di allontanarci»

Paola e Chiara, tornate sotto i riflettori dopo il successo del loro singolo sanremese "Furore", sono state intervistate da Mara Venier, che le ha accolte negli studi di Domenica In.

Il primo incontro tra le due cantanti e la Venier risale al 1997, anno della loro partecipazione al Festival con il brano "Amici come prima". Le due cantautrici hanno raccontato del loro rapporto con la fama e del bisogno, emerso a un certo punto della loro vita, di staccare dal mondo del palco e dei riflettori.

Scialpi irriconoscibile a Domenica In, utenti scatenati: «Ma che ha fatto? Chi è il macellaio che l'ha ridotto in questo stato»

L'intervista

«Non ci rendevamo conto di niente, eravamo felici di aver scritto un disco in autonomia e che qualcuno avesse creduto in noi», ha detto Paola parlando del loro successo giovanile, ringraziando poi il discografico Roberto Rossi, scomparso da poco. ​«Senza lui e a quella squadra oggi non saremmo qui.

Il successo è fatto di tante persone che credono in qualcuno».

«Abbiamo avuto 17 anni di intensa attività, a volte lo si dimentica ma sono tanti. Questo mestiere è complicato, ti mette a dura prova», hanno dichiarato le due sorelle. «Siamo diventate famose a 20 anni e dopo un po ' abbiamo sentito la necessità di staccare un po' per crescere a livello personale», prosegue Paola.

«Il successo può diventare castrante, abbiamo sentire il bisogno di staccare per una crescita sia professionale che personale» Avete sentito il bisogno di separarvi? Ha chiesto a quel punto la Venier. «A volte si sta insieme e la coppia diventa come una terza entità che sovrasta la personalità delle persone».

Un duo che si completa a vicenda, come ha notato la Venier ponendo alle due sorelle una serie di domande secche sui propri pregi e difetti.

«Un mio pregio? - risponde ironicamente Paola - parlo molto». Il contrario di quello che invece Chiara ritiene essere un suo difetto: «A volte sono riservata, un po' timida», ha ammesso. «Cosa invidi di Paola?», ha incalzato allora la Venier. «Tante cose - ha risposto Chiara - la sua estroversione, la sua energia con le persone, la sua generosità».

«E tu invidi qualcosa a Chiara?», ha proseguito la conduttrice. «Invidi è una parola un po' forte - ha risposto Paola - però ammiro molte cose. A partire dagli occhi chiari, e quelli di Chiara sono bellissimi perché oltre ad essere blu sono molto espressivi».

Entrambe hanno poi rivelato di essere impegnate, senza però soffermarsi sull'identità dei rispettivi compagni.