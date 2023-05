Verissimo, puntata 7 maggio 2023: orario, ospiti di Silvia Toffanin e anticipazioni

Domenica 7 maggio 2023 torna Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin, coposaldo del weekend di Canale 5 in onda a partire dalle 16.30. Interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite, anche per questo fine settimana la padrona di casa ha un menù ricco e vivace per i telespettatori.

Ospiti e anticipazioni

Nella puntata di Verissimo che andrà in onda oggi, domenica 7 maggio, ascolteremo il racconto di Paola Barale, in uscita in libreria con il suo primo libro dal titolo "Non è poi la fine del mondo". A seguire, la storia di una bella amicizia tutta al femminile, quella tra Milena Miconi, Manila Nazzaro, Matilde Brandi e Angela Melillo. Inoltre, direttamente dal talent show "Amici", di Maria De Filippi, ripercorreremo insieme la vita e il percorso artistico di due dei tre giudici del programma: Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Si conclude con un'intervista di coppia per Maria Grazia Cucinotta e suo marito Giulio Violati.