Myrta Merlino a Pomeriggio 5, chi è la giornalista che ha preso il posto di Barbara D'Urso: la carriera e la vita privata

Un nuovo inizio per Myrta Merlino, che dopo 12 anni a La7 debutta oggi, lunedì 4 settembre, sulle reti Mediaset alla conduzione di Pomeriggio 5. Un cambio di rotta totale per lo show che per 15 anni era stato timonato da Barbara D'urso e che da questa edizione si concentrerà sulla stretta attualità con approfondimenti sui casi di cronaca più rilevanti e accantonerà il trash.

Myrta Merlino a Pomeriggio 5, la carriera

Nata a Napoli il 3 maggio 1969, Myrta merlino è una giornalista, conduttrice, autrice e scrittrice. Prima della carriera giornalistica, ha lavorato nell'ambito dei servizi finanziari presso il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea. Dopo 12 anni a La7 è stata scelta quest'anno da Pier Silio berlusconi per prendere il posto di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5.

La vita privata

Myrta Merlino ha tre figli: Pietro e Giulio Tucci, gemelli nati nel 1997 con lo storico compagno dell'epoca, e Caterina, nata nel 2004 dalla relazione con Domenico Arturi, ex amministatore delegato di Invitalia. Dal 2016 è legata all'ex calciatore Marco Tardelli