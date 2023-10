Monica Setta torna su Rai 2 con "Generazione Z", in onda ogni martedì, e "Storie di donne al bivio"

Monica Setta torna a dar voce all'attualità e alla contemporaneità attraverso i racconti della “Generazione Z” e al mondo femminile con “Storie di donne al bivio”. La giornalista, conduttrice, autrice e scrittrice, è da sempre affascinata da temi d’approfondimento, d’attualità, e impegno sociale di maggiore rilievo. Da questa passione nascono due importanti programmi che la vedono protagonista sulla seconda rete Rai.

"Generazione Z", la prima puntata del 10 ottobre

“Generazione Z”, programma scritto con Simone Di Carlo, ideato e condotto da Monica Setta, in onda tutti i martedì in seconda serata su Rai2 , si propone di raccontare la generazione dei giovanissimi di oggi, ragazzi tra i 12 e i 26 anni che hanno vissuto la crisi economica Usa del 2008, la minaccia del terrorismo, la pandemia e la guerra in Ucraina e il recente conflitto Israelo-Palestinese.

Molta complessità, tante difficoltà eppure sono la generazione di quelli che si occupano della emergenza climatica mondiale e vivono di valori essenziali come la condivisione e la sostenibilità. Il programma, in questa edizione, si occupa delle tematiche della Gen Z mettendo a confronto genitori e figli attraverso interviste. Ci sarà in più un’intervista a un volto emergente del cinema o della tv rigorosamente under 26. Nella prossima puntata, in onda martedì 10 ottobre, ospiti Paolo Conticini, Massimo Lugli, Francesca Cavallin, Jasmine Carrisi e l'attrice Lina Siciliano.

La regia è curata da Giacomo Necci.

"Storie di donne al bivio"

Dopo il successo dell’ultima edizione in onda su Rai2, la scorsa estate, torna “Storie di donne al bivio”. Un programma diretto, semplice ma essenziale, in cui le ospiti raccontano in modo sincero e delicato i bivi della loro vita. Di quando la famiglia, la carriera, i figli, gli amori, i dolori, direzionano la vita a scelte inaspettate e sembrano mettere in discussione le certezze e il quotidiano.

Anche quest’anno tre grandi donne daranno lustro ad ogni puntata. Prossimo appuntamento, giovedì 12 ottobre in seconda serata, con Alba Parietti, Simona Izzo e Laura Ravetto. Donne dai mille talenti e dalle mille sfaccettature, perché l’idea del programma è quella di incrociare mondi diversi: una donna di spettacolo con una donna del giornalismo, o dell’economia e della politica. Niente contributi, servizi o momenti musicali, al centro ci sarà il racconto in prima persona. “Storie di donne al bivio” è scritto da Monica Setta e Simone Di Carlo, con la regia di Giacomo Necci.