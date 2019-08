Miss Italia torna su Rai1: l'annuncio di Patrizia Mirigliani a La Vita in Diretta

Miss Italia torna su RaiUno. Ad annunciarlo è stata Patrizia Mirigliani a La Vita in Diretta. «Miss Italia è un grande sogno per tante ragazze italiane. Oggi realizzo il mio, quello di tornare sul palco di RaiUno per festeggiare gli 80 anni del concorso», ha detto la patron del concorso di bellezza ai conduttori Lisa Marzoli e Beppe Convertini. La Finale di Miss Italia 2019 sarà trasmessa da Jesolo il sei settembre.

Nel corso della puntata de La Vita in Diretta, dove erano presenti anche Marta Flavi, Marco Baldini e Michele Cucuzza, che per due anni è stato nella giuria tecnica del concorso, si sono ripercorsi i successi delle passate edizioni, tra video sulla storia del premio e di tutte le sue miss, tra dive moderne e planetarie. E non sono mancati gli omaggi: il primo al grande conduttore Fabrizio Frizzi, il secondo alla patron, che ha ricevuto 80 rose rosse (per il compleanno del suo concorso).

A La Vita in Diretta oggi sono state date alcune anticipazioni: le Prefinali si svolgeranno a Mestre (Venezia) in un prestigioso museo, con tappa nella città lagunare per il tanto atteso red carpet delle concorrenti al "Festival del Cinema". La Finale, presentata forse da due conduttori, si terranno invece a Jesolo, con una madrina d’eccezione (in puntata si è fatto il nome della immensa Gina Lollobrigida, storica concorrente di Miss Italia). Ma stavolta a decretare chi vincerà il titolo 2019 sarà il pubblico da casa con il televoto. Non sarà facile la scelta però, perché quest’anno le 40 miss raddoppiano, proprio in onore degli 80 anni del concorso.

