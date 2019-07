Occhi verdi, bionda, 17 anni, e in tasca il biglietto per le finali regionali di Miss Italia ma del prossimo anno, perché è ancora minorenne. Il primo passo l'ha percorso ieri sera, sulla passerella dello storico concorso, quando è stata eletta M iss Mascotte Lazio. Qualche sfilata, qualche libro in valigia e poi a settembre riprenderà la scuola, il quarto anno di liceo classico a Pomezia. Fa pilates, suona il pianoforte e dipinge, e sogna di diventare medico. La bellezza in casa De Valeri, una dote di famiglia: Ludovica in famiglia ha un precedente molto incoraggiante. La cugina più grande Ylenia, ora mamma di due figli e in attesa del terzo, vinse il titolo di Miss Eleganza Lazio e si classificò terza alla finalissima nazionale del 2006 (vinta poi da Claudia Andreatti).

