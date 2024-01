Arianna David, la confessione dell'ex Miss Italia: «Sono stata anoressica pesavo 39 chili. Ci sono ricaduta più volte, sono 30 anni che è così»

Ex Miss Italia ed ex modella, oggi Arianna David ha 50 anni e racconta il suo rapporto con il suo fisico e con il cibo. «Sono sempre stata una bambina magra, ma negli anni del liceo il mio corpo ha iniziato a cambiare. Mangiavo perché mi piaceva mangiare e alla fine ho preso chili». Poi però decise di partecipare al concorso de bellezza e grazie a un'endocrinologo si rimise in forma, poi però il tunnel.