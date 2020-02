Michele Bravi, ad Amici la prima esibizione dopo l'incidente: nuovo album in arrivo

Michele Bravi torna a cantare. Per la prima volta, dopo l'incidente nel quale perse la vita una donna, il cantante si esibisce in tv, nello spazio pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Michele Bravi è stato così introdotto dalla conduttrice: «Io sono stata a Sanremo una volta, quando conduceva Carlo Conti, e all’epoca tu cantavi "Il diario degli errori"». Il 24enne ha cantato la sua hit in un'emozionante esibizione piano e voce, che ha mandato in delirio il pubblico di Amici.

Michele Bravi è pronto a tornare con l'album "La geografia del buio", in uscita il 20 marzo. A tre anni dall'ultimo lavoro, "Anime di Carta", il 24enne ha spiegato la filosofia dietro il nuovo disco: «Avere le parole per dire il caos non salva da niente ma almeno disegna il labirinto. "La geografia del buio" è un racconto attraverso la ferita del mondo. Una perdita di aderenza dal reale e il tuffo in un'oscurità che racchiude in sé la violenza della vita e riscopre nell'amore l'unica salvezza. Un amore che non combatte il male ma che aiuta a disegnarne la geografia».

Tra poche settimane Michele Bravi conoscerà l'esito del processo per omicidio stradale a suo carico, seguito all'incidente del 22 novembre 2018 nel quale è morta una donna di 58 anni, in sella alla sua moto. Bravi ha chiesto il patteggiamento e il pm ha dato parere favorevole ma il gup ha rinviato la decisione all'udienza fissata per l'11 marzo, a causa della costituzione di parte civile dell'Associazione italiana familiari vittime della strada.





