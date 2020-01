Verissimo, Michele Bravi per la prima volta in tv dopo l'incidente: «Sto tornando a vivere»

Michele Bravi torna in tv e racconta per la prima volta dell'incidente che ha avuto. Il cantante italiano vincitore della settima edizione di X Factor, è stato ospite di Verissimo, la trasmissione televisiva condotta da Silvia Toffanin e in onda su Canale5. Era il 22 novembre del 2018 quando a Milano Bravi è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale che ha causato la morte di una motociclista. Annullati tutti gli impegni, il giovane cantante è stato indagato per omicidio e di conseguenza imputato.

Quando vivi un trauma cambia il tuo corpo e anche il modo di vedere le cose. Io ad esempio non riuscivo più a sentire gli altri", ha spiegato il giovane cantante. E ancora:

Ero semplicemente da un’altra parte, avevo perso aderenza con il reale". Il cantante ha anche spiegato che non se ne può uscire da soli.

Serve un percorso terapeutico per trovare il coraggio di affrontare la situazione con uno specialista

. Ad aiutare Michele Bravi sono stati la sua famiglia ma anche una persona speciale:

Posso ritenerla la più importante della mia vita, è stata salvifica. Mi ha aiutato a tornare pian piano alla vita, alla realtà. Mi diceva l’opposto di quello che dicevano gli altri". Recentemente, Bravi è tornato sul palco con Chiara Galiazzo:

Poter tornare a cantare al suo fianco è stato un regalo di amicizia immenso

. Il prossimo 23 gennaio si svolgerà la prima udienza del processo dopo l'incidente.

