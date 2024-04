Amici 23, è amore tra Marisol e Petit. La ballerina confessa: «Ho sofferto di disturbi alimentari. Ero distrutta. Poi è arrivato Salvatore»

Sono innamorati. E Petit e Marisol Castellanos Aguilera non fanno nulla per nasconderlo nella scuola di Amici. Frasi, messaggi, tanti baci e abbracci, anche davanti a Maria De Filippi. «Forse non dovrei dirlo, ma io sono perdutamente innamorato di Marisol». «Da quando sei entrato nella mia vita, la vita stessa ha assunto colori diversi, più belli», risponde la ballerina italo-cubana.

Amici 23, è amore tra Petit e Marisol

Un amore nato tra i banchi di scuola e che sembra vero, sincero. Insieme, mano nella mano, facendosi forza a vicenda sono arrivati alla fase serale, dove hanno messo in mostra tutto il loro talento. «Con Marisol accanto io sono felice, sono più forte», continua a dire lui, Salvatore Moccia, l'allievo cantante della scuola di Amici 23.

La mamma della ballerina

In un'intervista a La Stampa, la mamma di Marisol non ci crede ancora: «È una emozione vedere mia figlia ad Amici.

Marisol se lo merita, perché ha fatto tantissimi sacrifici per arrivare sino a qua». E i sacrifici li hanno fatti anche i suoi genitori che fin dall'età di sei anni la portavano a danza. Un talento apprezzato anche da Alessandra Celentano, mai gentile con gli allievi della Scuola di Amici. Ma questa volta è diverso tanto da volerla fortemente nella sua squadra.

Il problemi di salute

La sua passione per il ballo, le sue qualità, l'hanno salvata come lei stessa ha raccontato: «Ho vissuto un’infanzia molto felice, non mi è mai mancato l’amore della mia famiglia, ma mi sono sentita sempre qualcosa fuoriposto». E questo sentirsi fuoriposto due anni fa le ha creato dei problemi di salute. «Ho avuto grossi problemi con l’alimentazione e ho smesso di mangiare. Avevo a disposizione l’aiuto di tutte le persone che mi amavano per uscire da questa situazione, ma era come se qualcosa mi tirasse giù e non riuscivo a uscirne».

Era caduta e non sapeva come rialzarsi. «Per mesi ho smesso di ballare, non sono più entrata in sala da ballo. Ero distrutta». Poi la rinascita. Grazie ad Amici, grazie anche a Petit: «Lui fa parte del mio percorso verso la luce».

Ma anche Marisol sta facendo del bene al ragazzo appena diciotenne: «Questo percorso non è facile, ma grazie a te anche nei momenti brutti riesci sempre a strapparmi un sorriso. Sto capendo cosa vuol dire amare, cosa che non ho mai fatto prima. Sei una persona bellissima, non avrei mai pensato di trovare l’amore qua dentro e invece...».