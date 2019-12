Pomeriggio 5, Mercedesz Henger attacca Eva: «Ferita da mia madre, non voglio più vederla»

ROMA - Mercedesz Henger contro Eva Henger a Pomeriggio 5: «Mi ha molto deluso, non la voglio vedere». Oggi, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha commentato nel salotto di Barbara D'Urso l'intervista che la madre ha rilasciato a Live. Ecco le parole di Mercedesz Henger: «Non è vero che sapevano tutti che Riccardo Schicchi non era il mio padre biologico. Ho sentito Eleonora Giorgi e suo figlio Paolo Ciavarro con cui andavo a scuola ed erano all’oscuro di tutto. Abbiamo frequentato le scuole internazionali e quindi c’era così tanta gente con i cognomi stranieri che non ci facevano caso. Mi ferisce che mia madre dica cose così pesanti sul mio conto...».

: «Io ho tentato di far capire a Eva Henger che tu hai raccontato la verità perché temevi che venisse fuori in qualche modo». Mercedesz Henger conclude: «Sono molto delusa da mia madre. Non la voglio vedere. Almeno per il momento...».

